Українці можуть втратити частину пенсії: кому це загрожує

Держава може піти на рішучий крок у разі затяжного конфлікту та проблем із виплатами

Українським пенсіонерам з першого липня перерахували частину виплат через підвищення прожиткового мінімуму. Таким чином, середній розмір пенсії досяг 4,4 тисячі гривень. При цьому у майже половине пенсіонерів дохід від держави не дотягує і до 3 тисяч гривень, тоді як у більш ніж 700 тисяч осіб виплати перевищують 10 тисяч гривень.

Якщо війна в Україні затягнеться і буде необхідно забезпечувати лише базові потреби пенсіонерів, солідарні пенсії можуть зрівняти для всіх одержувачів, повідомляє видання "На пенсії". Нагадаємо, солідарна система – виплати, які надаються Пенсійним фондом.

Зазначається також, що при вирівнюванні відзнаки у сумі пенсії будуть мінімальними. Починати бояться за свої кошти поки що рано — з виплатами проблем немає, їх навіть підвищують — на осінь та зиму заплановано ще два зростання сум. Гроші для виплат знайдуть, навіть якщо доведеться брати безпосередньо із держбюджету, зазначає видання.

Яку пенсію отримують в Україні у липні

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В Україні також активно впроваджують накопичувальну пенсійну систему, серед іншого планують запровадити поняття базового пенсійного доходу, суму якого буде закріплено законодавчо. Накопичувати пенсію самостійно вирішили менше ніж 100 тисяч українців — для цього потрібно укласти пенсійний контракт. "Телеграф" докладніше розповідав про процедуру у матеріалі про накопичувальну пенсію в Україні.