Украинским пенсионерам хотят обеспечить базовый доход: законопроект уже готов
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Нововведения планируют ввести в 2023 году
В Украине до конца следующего года хотят ввести базовый пенсионный доход и закрепить эту норму в законодательстве.
Как информирует пресс-служба Кабмина, соответствующая мера должна решить фактические вызовы, которые стоят перед государством, кроме того, другого способа гарантировать минимальные нормы в пенсионном обеспечении не существует.
Так в Минсоцполитики говорят, что в условиях пандемии и военного положения на практике были протестированы некоторые механизмы, которые показали, что и как может эффективно работать и каким образом надо дополнять страховые пенсионные выплаты, чтобы выйти на базовый пенсионный доход.
Отмечается, что в планах министерства в октябре 2022 года ввести доплаты для пенсионеров старше 70 лет, а в следующем году обеспечить базовые гарантии для пенсионеров старше 65 лет, а также людям с инвалидностью и потерявшим кормильца.
Вместе с тем сообщается, что для того, чтобы ввести базовый пенсионный доход, его надо закрепить в украинском законодательстве. Соответствующий законопроект уже подготовлен и он даже получил одобрение от Мирового банка и Международной организации труда.
Базовый доход будет не единственной выплатой пенсионерам, в планах также ввести всеобъемлющую систему накоплений, благодаря которой граждане смогут получить дополнительные деньги после завершения их трудовой деятельности.
Как сообщалось ранее, осенью Минсоцполитики планирует увеличить размер дополнительных выплат для пенсионеров в возрасте старше 70 лет.