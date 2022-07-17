Украинским пенсионерам хотят обеспечить базовый доход: законопроект уже готов

Нововведения планируют ввести в 2023 году

В Украине до конца следующего года хотят ввести базовый пенсионный доход и закрепить эту норму в законодательстве.

Как информирует пресс-служба Кабмина, соответствующая мера должна решить фактические вызовы, которые стоят перед государством, кроме того, другого способа гарантировать минимальные нормы в пенсионном обеспечении не существует.

Так в Минсоцполитики говорят, что в условиях пандемии и военного положения на практике были протестированы некоторые механизмы, которые показали, что и как может эффективно работать и каким образом надо дополнять страховые пенсионные выплаты, чтобы выйти на базовый пенсионный доход.

Отмечается, что в планах министерства в октябре 2022 года ввести доплаты для пенсионеров старше 70 лет, а в следующем году обеспечить базовые гарантии для пенсионеров старше 65 лет, а также людям с инвалидностью и потерявшим кормильца.

Вместе с тем сообщается, что для того, чтобы ввести базовый пенсионный доход, его надо закрепить в украинском законодательстве. Соответствующий законопроект уже подготовлен и он даже получил одобрение от Мирового банка и Международной организации труда.

Базовый доход будет не единственной выплатой пенсионерам, в планах также ввести всеобъемлющую систему накоплений, благодаря которой граждане смогут получить дополнительные деньги после завершения их трудовой деятельности.

Как сообщалось ранее, осенью Минсоцполитики планирует увеличить размер дополнительных выплат для пенсионеров в возрасте старше 70 лет.