Українським пенсіонерам хочуть забезпечити базовий дохід: законопроєкт уже готовий

Нововведення планують запровадити у 2023 році

В Україні до кінця наступного року хочуть запровадити базовий пенсійний дохід та закріпити цю норму у законодавстві.

Як інформує пресслужба Кабміну, відповідний захід має вирішити фактичні виклики, які стоять перед державою, крім того, іншого способу гарантувати мінімальні норми у пенсійному забезпеченні не існує.

Так, у Мінсоцполітики кажуть, що в умовах пандемії та воєнного стану на практиці були протестовані деякі механізми, які показали, що і як може ефективно працювати і яким чином треба доповнювати страхові пенсійні виплати, щоб вийти на базовий пенсійний дохід.

Зазначається, що у планах міністерства у жовтні 2022 року запровадити доплати для пенсіонерів віком від 70 років, а наступного року забезпечити базові гарантії для пенсіонерів віком від 65 років, а також людям з інвалідністю та втратили годувальника.

Водночас повідомляється, що для того, щоб запровадити базовий пенсійний дохід, його треба закріпити в українському законодавстві. Відповідний законопроєкт уже підготовлено і він навіть отримав схвалення від Світового банку та Міжнародної організації праці.

Базовий дохід буде не єдиною виплатою пенсіонерам, у планах також запровадити всеосяжну систему накопичень, завдяки якій громадяни зможуть отримати додаткові гроші після завершення їхньої трудової діяльності.

Як повідомлялося раніше, восени Мінсоцполітики планує збільшити розмір додаткових виплат для пенсіонерів віком від 70 років.