Часть пенсионеров получит надбавку - когда и сколько

Уже осенью украинские пенсионеры будут получать больше

Уже осенью украинские пенсионеры старше 70 лет получат доплату в 300 гривен – еще в 2021 году было решено установить доплату в 300 гривен для пенсионеров этого возраста с октября 2022 года.

Это подтвердила перед самой своей отставкой министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

По ее словам, во время пандемии и военного положения было протестировано на практике, как эффективно дополнять страховые пенсионные выплаты доплатами и пособиями, чтобы выйти на базовый пенсионный доход, который хотят внедрить в 2023 году.

Все это позволило с 1 июля увеличить средний размер пенсионных выплат до 4 437 гривен, что почти на 600 гривен больше чем в прошлом году. Вырос и средний размер пенсий для военных пенсионеров. С 1 июля 2021 года выплаты для этой категории украинцев выросли до 8 900 гривен, что на 3 000 (53%) гривен больше, чем было.

В будущем планируется производить пенсионные выплаты с помощью накопительной системы, по формуле базовый пенсионный доход плюс индивидуальные пенсионные накопления.

Согласно этим планам в 2023 году доплату к своим пенсия в размере 200 гривен будут получать украинские пенсионеры старше 65 лет. В этом же году планируется внедрить накопительную систему пенсионного обеспечения.

Как можно оформить накопительную пенсию в частном пенсионном фонде "Телеграф" уже рассказывал ранее.