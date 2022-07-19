Для пенсіонерів на окупованій території вигадали нову можливість отримати виплати

Для отримання пенсійних послуг таким чином необхідний смартфон та навички поводження з ним

Для пенсіонерів на окупованій території додали ще одну можливість для отримання пенсійних виплат — з використанням підпису. Послуга особлива тим, що ідентифікація користувача відбувається віддалено.

Згідно з інформацією на сайті Міністерства з питань реінтеграції ТОТ України, опція розроблялася для одержувачів пенсійних та соціальних виплат, які проживали і досі живуть на окупованих територіях до 24 лютого. Вони отримувати пенсію могли тільки, приїхавши на підконтрольну територію через КПВВ.

Наголошується, що для того, щоб користуватися послугою, необхідно мати ID-картку або біометричний закордонний паспорт, доданий до програми "Дія". Дія.Підпис надається безкоштовно і це цифровий аналог підпису. Він потрібний для особистої віддаленої ідентифікації на порталі Пенсійного фонду України та отримання послуг.

Як отримати Дія. Підпис

Після авторизації в меню вибираєте відповідний пункт та натискаєте "Створити". Після підтвердження особи по фото, NFC або BankID потрібно вигадати код для підпису і можна підписувати документи в "Дії" або онлайн.

Інстукція отримання Дія.Підпису в картинках

Електронна ідентифікація за допомогою Дія. Підпису на порталі ПФУ дорівнює фізичній ідентифікації одержувача.

Зазначається, що функціонал "Дії" планують серйозно розширити, зокрема для тих, хто з окупованих територій виїхав. Можна буде подати не лише на статус ВПО, а й оформити допомогу, змінити адресу реєстрації та інші. Опції вже у розробці та апробації.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні у відділенні Пенсійного фонду можна не лише подати заяву на отримання пенсії, а й на зміну її виду. Різні пенсії налічуються по-різному у кожному індивідуальному випадку. Сам принцип пенсій може зазнати змін — в Україні планують запровадити поняття базового доходу.