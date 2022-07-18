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Зміна виду пенсії в Україні: які документи знадобляться та скільки часу це займе

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Деякі громадяни можуть претендувати на кілька видів пенсів Новина оновлена 18 липня 2022, 16:11
Деякі громадяни можуть претендувати на кілька видів пенсів

За законом, держава виплачує тільки один вид пенсійної допомоги

В Україні окремі громадяни мають право на отримання кількох видів пенсії, однак за законом отримувати одразу кілька пенсійних виплат вони не можуть, тому мають визначитися лише з одним видом допомоги від держави. При цьому є опція, яка дозволяє перехід з одного виду пенсії на інший, більш вигідний.

Про це розповіли юристи сайту "Безкоштовної правової допомоги", принагідно зазначивши, що громадян призначається один з трьох видів пенсії: за віком, по інвалідності, або через втрату годувальника.

Які документи треба, щоб перейти з одного виду пенсії на інший

Для зміни виду пенсії слід звернутися до управління Пенсійного фонду з таким пакетом документів:

  • заява;
  • оригінал паспорта;
  • оригінал та копія ідентифікаційного коду;
  • оригінал трудової книжки;
  • оригінал диплома, якщо навчався на денному відділенні;
  • оригінал військового квитка, якщо особа проходила військову службу або довідку військових комісаріатів;
  • (за бажанням) довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року;
  • (потрібні військовим, поліціянтам) довідка про проходження військової служби, нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески.

Скільки часу займає перехід та що ще треба знати пенсіонерам

Рішення про переведення з одного виду пенсії на інший Пенсійний фонд має ухвалити протягом 10 днів з моменту отримання заяви за умови, якщо заявник надав усі необхідні для цього документи.

Зазначається, що Пенсійний фонд не враховує періоди, за які немає інформації про сплату страхових внесків до відомства. А після отримання даних про їх сплату проводиться перерахунок пенсійних виплат з моменту їх призначення. Перерахунок пенсії здійснюють також у випадку, якщо відсутні дані про середню заробітну плату по Україні за попередній рік.

Якщо після проведення перерахунку розмір пенсії зменшився, пенсія у новому розмірі призначається з наступного місяця. Виплату нової пенсії проводять не пізніше одного місяця з дня ухвалення рішення про переведення на інший вид пенсії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що якщо війна в Україні затягнеться і буде необхідно забезпечувати лише базові потреби пенсіонерів, то частині громадян можуть суттєво урізати розмір пенсійних виплат.

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#Україна #Пенсійний фонд #Пенсії #Перехід