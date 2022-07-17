Мінімальна пенсія у липні стала 6000 гривень – хто її отримує

Що потрібно, аби отримувати пенсію щонайменше у 6 тисяч гривень

У той час як у 2023 році українцям обіцяють нове нарахування пенсії – базовий пенсійний дохід плюс індивідуальні надбавки, вже у липні деякі пенсіонери одержують мінімальну пенсію у 6081 гривню.

Йдеться про пенсіонерів, які вийшли на заслужений відпочинок за "шахтарським стажем" і тому отримують вищу мінімальну пенсію, яка з 1 липня втричі перевищує розмір "звичайної" мінімальної виплати для пенсіонерів – 6081 гривня замість 2027 гривень.

До зміни з 1 липня мінімального прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2027 гривень мінімальна шахтарська пенсія залишала 5802 гривні, тобто в липні вона зросла на 279 гривень.

Таким чином мінімальна пенсія шахтарів майже в 1,5 разу більша за середню пенсійну виплату по Україні, яка становить за даними Мінсоцу 4437 гривень.

Загалом з 1 липня зросла пенсія у цілого ряду категорій українських пенсіонерів, починаючи з мінімальної виплати 2027 гривень і закінчуючи максимальною 20 270 гривень. Проте загалом середня надбавка для українських пенсіонерів з 1 липня становила лише 45 гривень, що викликало масу питань та невдоволення з боку пенсіонерів.