Минимальная пенсия в июле стала 6000 гривен – кто ее получает

Что нужны, чтобы получать пенсию минимум в 6 тысяч гривен

В то время как в 2023 году украинцам обещают новое начисление пенсии – базовый пенсионный доход плюс индивидуальные надбавки, уже в июле некоторые пенсионеры получают минимальную пенсию в 6081 гривну.

Речь идет о пенсионерах, которые вышли на заслуженный отдых по "шахтерскому стажу" и потому получают более высокую минимальную пенсию, которая с 1 июля втрое превышает размер "обычной" минимальной выплаты для пенсионеров – 6081 гривна вместо 2027 гривен.

До изменения с 1 июля минимального прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 2027 гривен, минимальная шахтерская пенсия оставляла 5802 гривны, то есть в июле она выросла на 279 гривен.

Таким образом минимальная пенсия шахтеров почти в 1,5 раза больше средней пенсионной выплаты по Украине, которая составляет по данным Минсоца 4437 гривен.

В целом с 1 июля выросла пенсия у целого ряда категорий украинских пенсионеров, начиная с минимальной выплаты в 2027 гривен и заканчивая максимальной в 20 270 гривен. Однако в целом, средняя надбавка для украинских пенсионеров с 1 июля составила всего 45 гривен, что вызвало массу вопросов и недовольства со стороны пенсионеров.