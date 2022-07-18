Надбавка більше 3 тисяч гривень – у кого пенсія за рік зросла найбільше

Найвища середня пенсія в Україні сьогодні – майже 9 тисяч гривень

Найвища середня пенсія в Україні – понад 8000 гривень, на 1 липня була у військових пенсіонерів, котрі опинилися також у лідерах зі зростання розміру пенсійних виплат з 1 липня 2021 року.

Останне поки що зростання виплат для українських пенсіонерів відбулося 1 липня і було пов’язане зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян до 2027 гривень, у зв’язку з чим зросли пенсії у таких категорій отримувачів як:

мінімальна пенсія за віком для тих пенсіонерів, які закінчили кар’єру – її сума наразі становить 2027 грн.;

мінімальні виплати для людей з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій – залежно від групи інвалідності збільшення становитиме 195-604 грн;

пенсія за особливі заслуги перед державою – до неї додадуть 37 грн.;

мінімальна пенсія шахтарям – її новий розмір становить 6081 грн;

підвищення для ветеранів та членів сімей загиблих чи померлих ветеранів війни – його обсяг зросте максимум на 46,5 грн.;

максимальна пенсія – тепер це 20 270 грн;

мінімальна пенсія сім’ям військових у разі втрати годувальника – її сума з 1 липня становить 4054 грн.;

підвищення для жертв нацистських переслідувань з-поміж людей з інвалідністю та членів сімей померлих жертв нацистських переслідувань – доплата становитиме до 46,5 грн;

надбавки донорам – вони зростуть на 11,5 грн.

Загалом за даними ПФУ середня пенсія в Україні становить 4437 гривень, що на 660 гривень більше ніж рік тому, а лідерами зростання пенсії є військові пенсіонери – їх виплати за рік зросли більш ніж на 3000 гривень до 8900 гривень.

Однак у середньому зростання пенсійних виплат для українських пенсіонерів з 1 липня становило лише 45 гривень, що викликало незадоволення та обурення у суспільстві.