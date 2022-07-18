Прибавка больше 3 тысяч гривен – у кого пенсия за год выросла больше всего

Самая высокая средняя пенсия в Украине сегодня - почти 9 тысяч гривен

Самая высокая средняя пенсия в Украине – свыше 8000 гривен, на 1 июля была у военных пенсионеров, оказавшихся также в лидерах по росту размера пенсионных выплат с 1 июля 2021 года.

Последний пока рост выплат для украинских пенсионеров состоялся 1 июля и был связан с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан до 2027 гривен, в связи с чем выросли пенсии у таких категорий получателей как:

минимальная пенсия по возрасту для тех пенсионеров, которые закончили карьеру – ее сумма теперь составляет 2027 грн;

минимальные выплаты для людей с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий – в зависимости от группы инвалидности прибавка составит 195-604 грн;

пенсия за особые заслуги перед государством – к ней прибавят 37 грн;

минимальная пенсия шахтерам – новый ее размер составляет 6081 грн;

повышение для ветеранов и членов семей погибших или умерших ветеранов войны – его объем вырастет максимум на 46,5 грн;

максимальная пенсия – теперь это 20 270 грн;

минимальная пенсия семьям военных в случае потери кормильца – ее сумма с 1 июля составляет 4054 грн;

повышение для жертв нацистских преследований из числа людей с инвалидностью и членов семей умерших жертв нацистских преследований – доплата составит до 46,5 грн;

надбавки донорам – они вырастут на 11,5 грн.

В целом по данным ПФУ средняя пенсия в Украине составляет 4437 гривен, что на 660 гривен больше чем год назад, а лидерами по росту пенсии являются военные пенсионеры – их выплаты за год выросли более чем на 3000 гривен до 8900 гривен.

Однако в среднем рост пенсионных выплат для украинских пенсионеров с 1 июля составил всего 45 гривен, что вызвало неудовольствие и возмущение в обществе.