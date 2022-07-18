Изменение вида пенсии в Украине: какие документы понадобятся и сколько времени это займет

Но по закону государство выплачивает только один вид пенсионной помощи

В Украине отдельные граждане имеют право на получение нескольких видов пенсии, однако по закону получать сразу несколько пенсионных выплат они не могут, поэтому должны определиться с одним видом помощи от государства. При этом есть опция, разрешающая переход с одного вида пенсии на другой, более выгодный.

Об этом рассказали юристы сайта "Бесплатной правовой помощи", отметив, что гражданину назначается один из трех видов пенсии: по возрасту, по инвалидности, или из-за потери кормильца.

Какие документы нужно, чтобы перейти с одного вида пенсии на другой

Для изменения вида пенсии следует обратиться в управление Пенсионного фонда со следующим пакетом документов:

заявление;

оригинал паспорта;

оригинал и копия идентификационного кода;

оригинал трудовой книжки;

оригинал диплома, если учился на дневном отделении;

оригинал военного билета, если лицо проходило военную службу или справку военных комиссариатов;

(по желанию) справка о заработной плате за любые 60 календарных месяцев до 1 июля 2000;

(требуются военным, полицейским) справка о прохождении военной службы, начисленные суммы денежного довольствия и уплаченные страховые взносы.

Сколько времени занимает переход и что еще нужно знать пенсионерам

Решение о переводе с одного вида пенсии на другой Пенсионный фонд должен принять в течение 10 дней с момента получения заявления при условии, если заявитель предоставил все необходимые для этого документы.

Пенсионный фонд не учитывает периоды, за которые нет информации об уплате страховых взносов в ведомство. А после получения данных об их оплате производится перерасчет пенсионных выплат с момента их назначения. Перерасчет пенсии производят также в случае, если отсутствуют данные о средней заработной плате по Украине за предыдущий год.

Если после проведения перерасчета размер пенсии уменьшился, пенсия в новом размере назначается со следующего месяца. Выплату новой пенсии производят не позднее одного месяца со дня принятия решения о переводе на другой вид пенсии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что если война в Украине затянется и будет необходимо обеспечивать только базовые потребности пенсионеров, то части граждан могут существенно урезать размер пенсионных выплат.