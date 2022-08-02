"Укрпошта" більше не доставляє пенсії в окупації: що буде з виплатами

Робота відділень "Укрпошти" на окупованих територіях з 1 серпня більше неможлива

Українським пенсіонерам, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, пропонують різні способи отримання виплат. Однак окупанти унеможливили основний такий спосіб – вони шляхом залякувань та погроз пограбуваннями змусили "Укрпошту" припинити роботу у цих регіонах.

Як повідомив керівник компанії Ігор Смілянський, з 1 серпня "Укрпошта" працює тільки на території, підконтрольній Україні. "До вчорашнього дня, попри всі перешкоди та завдяки героїчній роботі наших працівників, зокрема в Запорізькій області, а до цього в Херсоні, ми виплачували сотні тисяч пенсій, приймали та перераховували платежі за комунальні послуги, а також доставляли продукти", — написав він у Telegram. Але окупанти почали становити загрозу життю працівників компанії та заважати доставляти гроші пенсіонерам, також зросла ймовірність пограбувань росіянами.

Разом з тим, міністр соцполітики Оксана Жолнович запевнила – закриття відділень "Укрпошти" та державних банків не означає припинення соціальних виплат, насамперед пенсій. В ефірі загальнонаціонального телемарафону вона повідомила, що кошти, перераховані кожному з пенсіонерів, надходять на рахунки "Ощадбанку" і зберігаються там впродовж 30 днів. Якщо за цей час кошти не були зняті, їх перераховують на рахунки, відкриті в інших банках. Там виплати накопичуються в разі, якщо людина ніяк не може зняти кошти.

Як повідомляв "Телеграф", українцям пояснили, як відкрити соціальну картку для отримання пенсії в обраному банку.