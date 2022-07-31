Соціальний рахунок для отримання пенсії: у якому банку можна отримати картку

Як відкрити соціальний рахунок у банку

Усі українці, які отримують соціальні виплати, мають мати спеціальний рахунок у банку. Для цього необхідно звернутися до зручної фінансової установи та отримати там соціальну картку.

Як йдеться в матеріалі "Факти ICTV", соціальна карта це спеціальний рахунок, на який здійснюються різні виплати від держави, будь то пенсії, лікарняні, декретні, пільги, виплати з безробіття та інші.

Для його відкриття потрібно звернутися до одного з українських банків, який дозволяє відкривати такі рахунки. Але варто пам’ятати, що отриману картку варто використовувати лише для отримання соцвиплат.

Так, у якому ж банку можна оформити карту і що для цього потрібно.

Приватбанк

Один із найбільших українських банків має свою "Карту для виплат", до якої можна підключити будь-які соціальні, зарплатні чи пенсійні нарахування.

Отримати її можна у найближчому відділенні банку, а з собою треба мати паспорт та оригінал індивідуального податкового номера (ІПН).

UKRSIBBANK

Банк дозволяє відкрити у себе соціальні картки, що дозволять отримувати виплати від органів соціального захисту, ПФУ, ФССУ.

Отримати карту можна звернувшись до найближчого відділення, а при собі треба мати паспорт та ІПН.

Ощадбанк

Як і в інших банках, карту тут можна отримати прийшовши до найближчого відділення. Однак також можна отримати її онлайн, для цього треба перейти за посиланням та вказати свій номер телефону.

Після цього залишається чекати дзвінка від працівників банку, які мають зазначити, в який час і де ви можете забрати свою соціальну картку.

Альфа Банк

Карту банку можна відкрити у будь-якому відділенні, проте після цього доведеться особисто передати заяву на отримання соцвиплат до Пенсійного фонду або Управління праці та соціального захисту населення.

Щоб отримати соціальну картку, необхідно мати із собою такі документи:

паспорт;

ІПН;

довідку про реєстрацію за місцем проживання;

документ, що підтверджує право отримання того чи іншого виду соціальних виплат.

Як повідомлялося раніше, ООН відкрив програму допомоги українським пенсіонерам, за якою людям виплатять 6600 гривень. Проте одержати гроші можуть не всі.