Допомога від ООН для пенсіонерів: хто зможе її отримати

Виплати розраховані на три місяці

Частина українських пенсіонерів може претендувати на отримання допомоги від УВКБ ООН у розмірі 6600 грн. Здобути її зможуть не всі пенсіонери.

За даними "Соціальної інформаційної платформи", грошей організація виділила лише на допомогу 65 тисячам пенсіонерів, які не є внутрішньо переміщеними особами.

Виплати здійснюються раз на місяць трьома платежами по 2200 грн за раз. На допомогу подають через платформу "єДопомога" у розділі виплати від міжнародних організацій.

Порядок подання заяви на допомогу

Вибираєте "Заповнити заявку на допомогу" Відзначаєте свій соціальний статус "Пенсіонер" Заповнюєте заявку із зазначенням повних ПІБ, індивідуального податкового номера (РНОКПП), дати народження та номера телефону. Вибираєте спосіб отримання: можна вказати IBAN (номер рахунку картки, його можна дізнатися через інтернет або скориставшись послугами банку), якщо картки немає — вибираєте пункт "Карта відсутня" та можливе отримання коштів через "Укрпошту".

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Зазначимо, що вирішувати, хто з пенсіонерів саме отримаєте гроші будуть у Міністерстві соціальної політики, це можуть бути люди з малозабезпеченої категорії громадян. Реєстрація у програмі дозволяє претендувати на міжнародну допомогу пізніше, навіть якщо кошти від ООН пенсіонер не отримає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що восени на пенсіонерів чекає чергове підвищення виплат, але торкнеться воно не всіх. В Україні також готують для пенсіонерів і поки що працюють людей можливість збільшити майбутні виплати самостійно за допомогою внесків.