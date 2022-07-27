Українцям дозволять самостійно збільшувати свої пенсії: як це працюватиме

Скористатись опцією можна буде добровільно, а розмір додаткового внеску обирати на власний розсуд

Міністерство соціальної політики України не тільки готує перехід на накопичувальну пенсійну систему. Ще одним корисним нововведенням має стати можливість для громадян самостійно впливати на розмір своїх виплат за рахунок додаткових внесків – це допоможе збільшити майбутню пенсію.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповіла очільниця міністерства Оксана Жолнович. За її словами, вже розроблений попередній варіант відповідного законопроекту і основні моменти, які будуть у ньому враховані. "Я сподіваюся, що найближчим часом це виллється у законопроєкт. Це просто додаткова можливість", — цитує Жолнович "Інтерфакс Україна".

За словами голови Мінсоцполітики, таким чином українці зможуть одночасно і підтримати нинішніх пенсіонерів, і збільшити свою майбутню пенсію. Тобто вигода від такої опції буде подвійна.

Жолнович нагадала, що зараз соціальний внесок, який є основою майбутнього пенсійного забезпечення, вносить роботодавець. Тож працівник не може вплинути на розмір цього внеску. Найближчим часом українці отримають змогу самостійно впливати на цей показник. Доплата буде добровільною, її розмір кожен громадянин обиратиме самостійно, а оформити її можна буде на сайті Пенсійного фонду.

Читайте також: Категорія Суспільство Втрата роботи перед пенсією: що робити У разі звільнення є кілька варіантів

Таке поповнення ПФ дасть можливість впоратись із його дефіцитом і покрити необхідні пенсійні виплати. Окрім того, кожен внесок враховуватимуть у показники, за якими в майбутньому буде розраховуватись пенсія громадянина.

Як повідомляв "Телеграф", зараз українські пенсіонери опинились перед загрозою втрати частини належних їм виплат.