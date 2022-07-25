Накопичувальна пенсійна система: у Кабміні розповіли, коли зможуть її запустити

Під час війни перейти на неї повністю не вийде, проте можна вести активну підготовку

Поки українські пенсіонери готуються до чергового планового підвищення виплат, нова очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович готує перехід України на нову пенсійну систему – накопичувальну. Через війну її впровадження довелось відкласти, але тепер міністр озвучила оновлені плани з цього приводу.

Як повідомляє "Главком", про запровадження накопичувальної системи Жолнович розповіла в ефірі національного телемарафону. Вона назвала його своїм пріоритетом на посаді. Голова Мінсоцполітики зазначила, що запустити таку систему під час війни буде складно, проте є необхідність та бажання готувати всі необхідні інструменти. "У кращому випадку, якщо все буде добре, ми закінчимо війну до того часу, ми можемо говорити про невеликі суми накопичення вже з 2024 року", – сказала Жолнович.

Міністр також розповіла, що ще однією першочерговою для себе задачею вважатиме розвиток соціальних послуг на рівні європейських стандартів. Насамперед це стосуватиметься стандартів, спрямованих на забезпечення пенсіонерів та дітей.

Також Мінсоцполітики працюватиме над наданням засобів реабілітації тим українцям, які цього потребують. Серед своїх завдань Жолнович назвала і цифровізацію соціальної сфери.

Як повідомляв "Телеграф", Оксана Жолнович очолила Міністерство соціальної політики 19 липня. Вона змінила на цій посаді Марину Лазебну, яка подала у відставку. Жолнович має великий досвід роботи у сфері соцполітики.