Шмигаль запропонував Раді нового міністра соцполітики: про кого мова

Цю кандидатуру обговорювали у кулуарах Ради останній місяць

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після того, як Верховна Рада звільнила голову Мінсоцполітики Марину Лазебну, запропонував на її місце Оксану Жолнович, яка зараз очолює департамент соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента.

Про це у понеділок, 18 липня, повідомив постійний представник Кабміну в українському парламенті Тарас Мельничук.

"У Верховну Раду України надійшло подання Прем’єр-міністра України про призначення Жолнович Оксани Іванівни Міністром соціальної політики України", — написав він.

Нагадаємо, що звільнена очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна очолювала міністерство майже два роки. Заяву про свою відставку вона подала 15 липня, при цьому жодних коментарів від неї з причинами такого рішення не повідомлялося.

Чутки про те, що на місце голови Мінсоцполітики готують очільницю департаменту соціальної політики ОП Жолнович вже ходили в інфопросторі. Цього разу інсайд підтвердився, адже прем'єр вніс саме кандидатуру Оксани Жолнович на щойно звільнене міністерське крісло.

Що відомо про Оксану Жолнович

Доцентка кафедри соціального права ЛНУ ім. Франка, у 2017-2019 працювала помічницею ректора Львівського університету фізкультури імені Івана Боберського. У 2019-2021 роках Жолнович була радницею міністра соціальної політики. Потім членом правління Фонду соціального страхування від тимчасової непрацездатності. У 2009-2019 входила до Ради адвокатів Львівської області. Від партії "Сила людей" Жолнович 4 рази балотувалася до рад різних рівнів (Верховна Рада, Львівська міська та обласна ради), та жодного разу не була обраною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Офісі президента України роздумують над тим, щоб замінити Дениса Шмигаля на посаді прем’єр-міністра України.