Шмыгаль предложил Раде нового министра соцполитики: о ком речь

Эту кандидатуру обсуждали в кулуарах Рады последний месяц

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после того, как Верховная Рада уволила главу Минсоцполитики Марину Лазебну, предложил на ее место Оксану Жолнович, которая сейчас возглавляет департамент социальной политики и здравоохранения Офиса президента.

Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил постоянный представитель Кабмина в украинском парламенте Тарас Мельничук.

"В Верховную Раду Украины поступило представление Премьер-министра Украины о назначении Жолнович Оксаны Ивановны Министром социальной политики Украины", — написал он.

Напомним, что уволенная глава Минсоцполитики Марина Лазебная возглавляла министерство почти два года. Заявление о своей отставке она подала 15 июля, при этом никаких комментариев от нее относительно причин такого решения не сообщалось.

Слухи о том, что на место главы Минсоцполитики готовят главу департамента социальной политики ОП Жолнович уже ходили в инфопространстве. На этот раз инсайд подтвердился, ведь премьер внес именно кандидатуру Оксаны Жолнович на только что освободившееся министерское кресло.

Что известно об Оксане Жолнович

Доцент кафедры социального права ЛНУ им. Франко в 2017-2019 работала помощницей ректора Львовского университета физкультуры имени Ивана Боберского. В 2019-2021 годах Жолнович была советницей министра социальной политики. Затем членом правления Фонда социального страхования от временной нетрудоспособности. В 2009-2019 годах входила в Совет адвокатов Львовской области. От партии "Сила людей" Жолнович 4 раза баллотировалась в советы разных уровней (Верховная Рада, Львовский городской и областной советы), и ни разу не была избранной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Офисе президента Украины размышляют над тем, чтобы заменить Дениса Шмыгаля на должности премьер-министра Украины.