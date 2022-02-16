Шмыгалю ищут замену: уже есть две кандидатуры

За назначение "своего" премьера на Банковой борются две группы влияния

В Офисе президента Украины раздумывают над тем, чтобы заменить Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра Украины.

Как сообщили "Телеграфу" источники, знакомые с ситуацией, сейчас в ОП есть две кандидатуры от двух конкурирующих в ведомстве групп влияния — от главы Офиса Андрея Ермака и его заместителя Кирилла Тимошенко.

"Разговоры о том, чтобы сменить Шмыгаля, ходят уже давно. С одной стороны, он очень послушный и лояльный, с другой, "свой" премьер даёт больше козырей. Ермак лоббирует Шурму (с ноября 2021г заместитель главы ОП по экономическим вопросам, — ред.), а Кирилл Тимошенко хочет Кубракова (министр инфраструктуры Украины, — ред.)",- комментирует источник.

Собеседник среди депутатского корпуса считает, что более вероятный кандидат — Шурма.

"Он близок к Ермаку и понятнее президенту. С Кубраковым могут быть скандалы из-за "Большой стройки",- прокомментировал собеседник "Телеграфу".

Про конкуренцию между Ермаком и Тимошенко в медиа писали не единожды, была информация даже о том, что Тимошенко сам претендовал на кресло главы ОП, а Ермак хотел получить больший контроль над "Большой стройкой", которую как раз и курирует Тимошенко. Однако на данный момент конфликт удалось замять.

Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове. Окончил Национальный университет Киево-Могилянская академия (экономика и предпринимательство) и Киевский экономический университет им. Гетмана ("экономическая теория"). В течение 15 лет работал в индустрии. В 2012-2019 гг занимал должность генерального директора завода "Запорожсталь".

Был назначен заместителем главы Офиса президента Украины указом Зеленского 23 ноября 2021г. Согласно сообщению на сайте президента, в этой должности он отвечает за экономический блок деятельности ОП.

Ростислав Шурма

Александр Кубраков родился в 1982 году в г. Першотравенск Днепропетровской области. Окончил Киевский экономический университет им. Вадима Гетьмана (специальность — маркетолог). Работал в "Киевстаре", был руководителем проектного офиса Министерства юстиции Украины. В 2019 году был избран народным депутатом Украины (по списку "Слуги народа").

Был назначен на должность министра инфраструктуры Украины 20 мая 2021 года.

Александр Кубраков

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