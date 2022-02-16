Шмигалю шукають заміну: вже є дві кандидатури

За призначення "свого" прем'єра на Банковій борються дві групи впливу

В Офісі президента України роздумують над тим, щоб замінити Дениса Шмигаля на посаді прем’єр-міністра України.

Як повідомили "Телеграфу" джерела, знайомі із ситуацією, зараз у ОП є дві кандидатури від двох груп впливу, що конкурують у відомстві, — від голови Офісу Андрія Єрмака та його заступника Кирила Тимошенко.

"Розмови про те, щоб змінити Шмигаля, ходять уже давно. З одного боку, він дуже слухняний і лояльний, з іншого, "свій" прем’єр дає більше козирів. Єрмак лобіює Шурму (з листопада 2021 р. заступник голови ОП з економічних питань, — ред.), а Кирило Тимошенко хоче Кубракова (міністр інфраструктури України, — ред.)", — коментує джерело.

Співрозмовник серед депутатського корпусу вважає, що найімовірніший кандидат — Шурма.

"Він близький до Єрмака і зрозуміліший за президента. З Кубраковим можуть бути скандали через "Велике будівництво", — прокоментував співрозмовник "Телеграфу".

Про конкуренцію між Єрмаком і Тимошенко в медіа писали не раз, була інформація навіть про те, що Тимошенко сам претендував на крісло голови ОП, а Єрмак хотів отримати більший контроль над "Великим будівництвом", яке якраз і курує Тимошенко. Проте наразі конфлікт вдалося зам’яти.

Ростислав Шурма народився 1983 року у Львові. Закінчив Національний університет Києво-Могилянська академія (економіка та підприємництво) та Київський економічний університет ім. Гетьмана ("економічна теорія"). Протягом 15 років працював у промисловості. У 2012-2019 рр. обіймав посаду генерального директора заводу "Запоріжсталь".

Був призначений заступником голови Офісу президента України указом Зеленського 23 листопада 2021р. Згідно з повідомленням на сайті президента, на цій посаді він відповідає за економічний блок діяльності ОП.

Ростислав Шурма

Олександр Кубраков народився 1982 року в м. Першотравенськ Дніпропетровської області. Закінчив Київський економічний університет ім. Вадима Гетьмана (спеціальність – маркетолог). Працював у "Київстарі", був керівником проєктного офісу Міністерства юстиції України. У 2019 році був обраний народним депутатом України (за списком "Слуги народу").

Був призначений на посаду міністра інфраструктури України 20 травня 2021 року.

Олександр Кубраков

Раніше "Телеграф" писав про низку кадрових перестановок, які плануються у деяких міністерствах та відомствах, зокрема Генпрокуратурі, СБУ та Мін'юсті України.