Рада уволила Лазебную с поста министра соцполитики

Голос "за" отдали 277 народных избранников

Верховная Рада Украины во время заседания во вторник, 18 июля, приняла решение уволить Марину Лазебную, которая ранее подала в отставку, с должности министра социальной политики. Главной кандидаткой на ее должность считается Оксана Жолнович.

Соответствующую информацию в своем Телеграмм-канале обнародовал народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк, отметив, что за увольнение министра соцполитики проголосовали 277 парламентариев.

Также он добавил, что назначение Оксаны Жолнович на должность министра Минсоцполитики должно состояться уже в ближайшие дни.

"В Кабмине осталось только 27.2% или 6 из 22 министров от начального состава Правительства 2020-го года", — подытожил нардеп Железняк.

Стоит отметить, что несколькими днями раньше теперь уже бывшая министерша Марина Лазебная на фоне слухов о поиске замены подала заявление на отставку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что речь о том, что Лазебну могут снять с должности министра Марины Лазебной зашла еще в 2021 году, когда ее место могла занять скандально известная Галина Третьякова. Однако в прошлом году изменения не были поддержаны.