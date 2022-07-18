Рада звільнила Лазебну з посади міністра соцполітики

Голос "за" віддали 277 народних обранців

Верховна Рада України під час засідання у понеділок, 18 липня, прийняла рішення звільнити Марину Лазебну, котра раніше подала у відставку, з посади міністра соціальної політики. Головною кандидаткою на її посаду вважають Оксану Жолнович.

Відповідну інформацію у своєму Телеграм-каналі оприлюднив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк, відзначивши, що за звільнення міністра соцполітики проголосували 277 парламентарів.

Також він додав, що призначення Оксани Жолнович на посаду міністра Мінсоцполітики повинно відбутися вже у найближчі дні.

"У Кабміні залишилось лише 27.2% або 6 з 22 міністрів від початкового складу Уряду 2020-го року", — підсумував нардеп Железняк.

Варто відзначити, що кількома днями раніше тепер уже колишня міністерка Марина Лазебна на тлі чуток про пошук їй заміни подала заяву на відставку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мова про те, що Лазебну можуть зняти з посади міністра Марини Лазебної зайшла ще у 2021 році, коли її місце могла зайняти скандальновідома Галина Третьякова. Проте торік зміни підтримані не були.