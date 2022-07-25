Накопительная пенсионная система: в Кабмине рассказали, когда смогут ее запустить

Во время войны перейти на нее полностью не получится, но можно вести активную подготовку

Пока украинские пенсионеры готовятся к очередному плановому повышению выплат, новая глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович готовит переход Украины на новую пенсионную систему – накопительную. Из-за войны ее внедрение пришлось отложить, но теперь министр озвучила обновленные планы по этому поводу.

Как сообщает "Главком", о внедрении накопительной системы Жолнович рассказала в эфире национального телемарафона. Она назвала его своим приоритетом в должности. Глава Минсоцполитики отметила, что запустить такую систему во время войны будет сложно, однако необходимость и желание готовить все необходимые инструменты есть. "В лучшем случае, если все будет хорошо, мы закончим войну к тому времени, мы можем говорить о небольших суммах накопления уже с 2024 года", – сказала Жолнович.

Министр также рассказала, что еще одной первоочередной задачей будет считать развитие социальных услуг на уровне европейских стандартов. Прежде всего, это касается стандартов, направленных на обеспечение пенсионеров и детей.

Также Минсоцполитики будет работать над предоставлением средств реабилитации украинцам, которые в них нуждаются. Среди своих задач Жолнович назвала и цифровизацию социальной сферы.

Как сообщал "Телеграф", Оксана Жолнович возглавила Министерство социальной политики 19 июля. Она сменила на этом посту Марину Лазебную, которая подала в отставку. У Жолнович есть большой опыт работы в сфере соцполитики.