Рада избрала новую главу Минсоцполитики: кто она

До нового назначения Жолнович возглавляла департамент социальной политики и здравоохранения Офиса президента

Верховная Рада Украины во время своего заседания во вторник, 19 июля, приняла решение о назначении на должность Министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович. "За" проголосовало 282 народных избранника.

Соответствующую информацию в своем Телеграмм-канале обнародовал депутат Алексей Гончаренко, отметив, что надеется на качественную работу, ведь сейчас, в условиях войны, особенно важна именно социальная сфера.

К сведению читателей, новоназначенная министерша Оксана Жолнович с 2020 года находилась в должности руководителя Департамента социальной политики и здравоохранения Офиса Президента. Кроме того, новая глава Минсоцполитики была советницей министра и долгое время работала в области защиты людей с инвалидностью. Жоловнич также занимала должность помощницы ректора Львовского государственного университета физкультуры, а также была в списке членов Совета адвокатов Львовщины.

Напомним, что предыдущая глава Минсоца Марина Лазебная, находившаяся в должности министра с 2020 года, 15 июля подала в отставку, после чего премьер-министр Украины Денис Шмигаль предложил на ее должность Оксану Жолнович.

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Ранее "Телеграф" также сообщал, что Верховная Рада Украины поддержала увольнение уже бывшего главы Службы безопасности Украины Вана Баканова. В настоящее время исполняющим обязанности руководителя ведомства стал его первый заместитель Василий Малюк.