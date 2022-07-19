Рада обрала нову очільницю Мінсоцполітики: хто вона

До нового призначення Жолнович очолювала департамент соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента

Верховна Рада України під час свого засідання у вівторок, 19 липня, прийняла рішення щодо призначення на посаду Міністра соціальної політики України Оксану Жолнович. "За" проголосувало 282 народних обранців.

Відповідну інформацію у своєму Телеграм-каналі оприлюднив депутат Олексій Гончаренко, відзначивши, що сподівається на якісну роботу, адже наразі, в умовах війни, особливо важливої є саме соціальна сфера.

До відома читачів, новопризначена міністерка Оксана Жолнович з 2020 року перебувала на посаді керівника Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу Президента. Крім того, нова очільниця Мінсоцполітики була радницею міністра та тривалий час працювала в галузі захисту людей з інвалідністю. Жоловнич також обіймала посаду помічниці ректора Львівського державного університету фізкультури, а також була у списку членів Ради адвокатів Львівщини.

Нагадаємо, що попередня очільниця Мінсоцу Марина Лазебна, яка перебувала на посаді міністра з 2020 року, 15 липня подала у відставку, після чого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував на її посаду Оксану Жолнович.

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Раніше "Телеграф" також повідомляв, що Верховна Рада України підтримала звільнення вже колишнього глави Служби безпеки України Вана Баканова. Наразі виконуючим обов'язки керівника відомства став його перший заступник Василь Малюк.