Доплати та підвищення пенсії: кому слід приготуватися вже восени

Сума доплати для однієї з категорій – кілька сотень гривень

Пенсіонерам Україні варто приготуватися — після липневого підвищення прожиткового мінімуму та частини виплат, яким залишилися задоволені не всі отримувачі, настане ще одне — у жовтні.

Згідно з графіком Пенсійного фонду, з 1 жовтня зміниться мінімальна зарплата — вона зросте на 200 грн до 6,7 тисячі грн. Відповідно зросте і мінімальна пенсія для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років та з достатнім стажем (не менше 30 років для жінок і не менше 35 — для чоловіків).

Для тих, хто дожив до віку віком від 70 років, покладено надбавки. Раніше їх запровадили для старшої категорії, з 1 жовтня — для людей 70-75 років щомісяця виплачуватимуть додатково 300 грн. Якщо день народження у людини після 1 жовтня – то з дати досягнення 70 років.

Зазначимо, що для категорії 70+ також заплановано ще одну новацію — за наявності достатнього стажу розмір пенсії мінімально становитиме 3000 грн. Якщо стажу не вистачає — пенсійна мінімалка вираховується пропорційно до того, що людина встигла відпрацювати.

Раніше "Телеграф" повідомляв причини, з яких українцям можуть перестати платити пенсії. Також найближчими роками до отримання пенсії хочуть змінити підхід — запровадити поняття базового доходу.