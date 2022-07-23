Від 6 до 20 тисяч гривень – хто отримує найбільші пенсії в Україні

Що потрібно для отримання пенсії у 6-20 тисяч гривень

З 1 липня багато категорій українців стали отримувати підвищену пенсію внаслідок зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2027 гривень. І хоча в середньому зростання пенсії склало всього 45 гривень, а її розмір з 1 липня становив 4437 гривень.

У той час як мінімальна пенсія в Україні становить 2027 гривень, а середня – 4437 гривень, низка категорій пенсіонерів отримують значно більші виплати:

шахтарі – 6081 гривню (на 279 гривень більше, ніж до підвищення);

військові пенсіонери – у середньому 8900 гривень (на 3000 гривень більше, ніж у липні 2021 року);

20 270 гривень – це максимальна пенсія, для отримання якої потрібно бути пенсіонером, який працював у прокуратурі, суді, Верховній Раді, уряді чи сплачувати страхові внески із зарплати більш ніж 50 тисяч гривень.

Загалом, як повідомляє Пенсійний фонд України, станом на 22 липня профінансовано виплату пенсій на загальну суму 48,8 млрд грн.

Тим часом багато українських пенсіонерів можуть втратити пенсію через елементарну власну неуважність, пропустивши десятиденний термін, у який пенсіонер повинен повідомити ПФУ про обставини, що змінилися, якщо вони можуть змінити суму пенсії та призупинити її виплату.