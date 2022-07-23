Українці можуть втратити частину пенсії через неуважність: що відомо
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Українці мають обов’язок повідомляти про низку змін
Українські пенсіонери можуть втратити виплати у разі якщо їх визнають зниклими безвісти, але не лише проблеми воєнного часу можуть призвести до матеріальних втрат. В Україні планується перевірка пенсіонерів і за законом, частина одержувачів виплат може мати проблеми.
За даними порталу "На пенсії", втратити гроші можна через неуважне прочитання пам’ятки пенсіонера, яку підписують під час оформлення виплат. Нею обмежений десятиденний термін, у який пенсіонер повинен повідомити ПФУ про обставини, що змінилися, якщо вони можуть змінити суму пенсії та призупинити її виплату.
Які ситуації впливають на пенсію та про них потрібно повідомляти у ПФУ
- працевлаштування, звільнення чи створення та ліквідація ФОП. Наприклад, якщо пенсіонер не працює, його виплати перераховуються через підвищення прожиткового мінімуму, як це сталося у липні. Якщо людина працює – перерахунок не проводиться. Також впливає і посада — виплата пенсії припиняється, якщо людина отримує пенсію за вислугу років та влаштувалася на посаду, яка дає право на таку пенсію.
- продовження навчання на очному відділенні (для одержувачів виплат зі втрати годувальника до 23 років),
- отримання, зміна особливого статусу чи його втрата (такий статус дає право надбавки),
- зміна місця проживання, а також виїзд за кордон на ПМП.
Якщо пенсіонеру переплатили — гроші можуть повернути в судовий спосіб або за рішенням ПФУ.
Коли пенсію платити перестануть:
- якщо виплати було призначено за недостовірними документами
- на час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором
- у разі смерті
- якщо пенсію не одержувати пів року.
Нагадаємо, в останньому варіанті гроші не пропадають — для їхнього отримання потрібно буде звернутися до ПФУ, але такий варіант має обмежений термін дії.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні можна змінити вид пенсії, який отримує людина. Частина українців може вийти на пенсію раніше — у 50 років уже можна стати пенсіонером.