Українці можуть втратити частину пенсії через неуважність: що відомо

Українці мають обов’язок повідомляти про низку змін

Українські пенсіонери можуть втратити виплати у разі якщо їх визнають зниклими безвісти, але не лише проблеми воєнного часу можуть призвести до матеріальних втрат. В Україні планується перевірка пенсіонерів і за законом, частина одержувачів виплат може мати проблеми.

За даними порталу "На пенсії", втратити гроші можна через неуважне прочитання пам’ятки пенсіонера, яку підписують під час оформлення виплат. Нею обмежений десятиденний термін, у який пенсіонер повинен повідомити ПФУ про обставини, що змінилися, якщо вони можуть змінити суму пенсії та призупинити її виплату.

Які ситуації впливають на пенсію та про них потрібно повідомляти у ПФУ

працевлаштування, звільнення чи створення та ліквідація ФОП. Наприклад, якщо пенсіонер не працює, його виплати перераховуються через підвищення прожиткового мінімуму, як це сталося у липні. Якщо людина працює – перерахунок не проводиться. Також впливає і посада — виплата пенсії припиняється, якщо людина отримує пенсію за вислугу років та влаштувалася на посаду, яка дає право на таку пенсію.

продовження навчання на очному відділенні (для одержувачів виплат зі втрати годувальника до 23 років),

отримання, зміна особливого статусу чи його втрата (такий статус дає право надбавки),

зміна місця проживання, а також виїзд за кордон на ПМП.

Якщо пенсіонеру переплатили — гроші можуть повернути в судовий спосіб або за рішенням ПФУ.

Коли пенсію платити перестануть:

якщо виплати було призначено за недостовірними документами

на час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором

у разі смерті

якщо пенсію не одержувати пів року.

Нагадаємо, в останньому варіанті гроші не пропадають — для їхнього отримання потрібно буде звернутися до ПФУ, але такий варіант має обмежений термін дії.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні можна змінити вид пенсії, який отримує людина. Частина українців може вийти на пенсію раніше — у 50 років уже можна стати пенсіонером.