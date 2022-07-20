Пенсіонер у 50: хто має право почати отримувати пенсію раніше

Деякі види робіт дають не лише право вийти на пенсію раніше, а й можливість отримувати більші виплати

Частина українських пенсіонерів змушена працювати навіть на пенсії, а частина може набути статусу вже у 50 років. Така пенсія називається пільгової за віком та призначається тим, хто працює на шкідливих виробництвах. Перелік таких професій визначено двома списками.

Якщо ви працюєте повний день на виробництві зі списку №1, ви можете претендувати на пенсію у 50 років, якщо є потрібний стаж роботи. Для чоловіків це 25 років, з яких не менше 10 на шкідливому виробництві, а для жінок — 20 років з мінімум 7 років та 6 місяців роботи.

До професій зі списку №1 належать гірничі та шахтарські спеціальності, люди, які працюють під землею, з радіацією, частина шкідливих транспортних, поліграфічних, медичних спеціальностей та ін. Повний перелік доступний за посиланням.

Якщо ви працюєте повний день на виробництві зі списку №2, то претендувати на пільгову пенсію можете з 55 років за наявності 30 років стажу для чоловіків (не менше 12 років 6 місяців на небезпечних роботах) та 25 для жінок (мінімум 10 років роботи).

До професій другого списку належать частина гірничих робіт, зайнятість на поверхні шахт, робота з рудою, у металургії, виробництві вогнетривів, металовиробів, різних металів, вибухівки, видобутку нафти та газу та інші спеціальності.

Зазначимо, що після підвищення пенсійного віку, частина жінок, які працюють на професіях із пільгового переліку можуть вийти раніше, оскільки до 2015 року вихід на пенсію для них передбачався у 45 років за першим списком, 50 за другим.

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Також у тих, хто працює за професією зі списку №1, є додатковий бонус за важку працю — збільшений коефіцієнт стажу, внаслідок цього пенсія вища. Для того, щоб отримувати пільгову пенсію, потрібно, щоб на виробництві проводилася атестація робочих місць, а до Пенсійного фонду подають не лише трудову, а й довідку про пільговий характер роботи. Нагадаємо, мінімальна пенсія у шахтарів перевищує 6 тисяч гривень після підвищення у липні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці можуть вибрати, яку пенсію отримувати, якщо життя склалося так, що претендувати на виплати від держави людина може одразу за кількома категоріями.