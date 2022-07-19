Частині українців не зарахують у пенсійний стаж роботу під час війни: кого це торкнеться

Підприємців просять переглянути ставлення до сплати податків

Частині українців період роботи під час воєнного стану не піде у страховий (пенсійний) стаж. Це стосується підприємців, які скористалися можливістю не платити Єдиний соціальний внесок на період війни.

Про це ФОПів попередили у Головному управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій області.

Так, влада дала можливість підприємцям не платити ЄСВ й дехто цим таки скористався. Преференцію ввели для ФОПів з 1 березня 2022 року, а діятиме вона ще рік після скасування воєнного стану. Таким чином малий бізнес в Україні вирішили підтримати, давши йому можливість працювати у складних для країни умовах.

Однак, увесь період, коли ФОПи працювали без сплати ЄСВ, не зараховуватиметься у страховий стаж. Тому у пенсійному фонді попереджають, що громадянам може не вистачити року або кількох місяців страхового стажу, коли вони зберуться на пенсію, а це може вплинути й на розмір пенсійних виплат від держави.

Саме тому підприємців просять переглянути свою відмову від сплати податків та ЄСВ й обрати, що важливіше — заощаджена сума грошей, чи можливість вчасного виходу на пенсію.

Варто зазначити, що у 2022 році для виходу на пенсію після досягнення чоловіками та жінками віку 60 років потрібно мати страховий стаж не менше 29 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки в Україні пенсіонерів, які продовжують працювати, і наскільки їхня пенсія вища за звичайну.