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Отримують трохи більше – скільки в Україні працюючих пенсіонерів і наскільки їхня пенсія вища за звичайну

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
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Автор
1990
Працюючи не дуже збільшиш вже призначену пенсію
Працюючи не дуже збільшиш вже призначену пенсію

Кожен четвертий український пенсіонер продовжує працювати, але це не дуже допомагає.

Кожен четвертий український пенсіонер продовжує працювати на додаток до отримуваної пенсії – з 10,8 млн пенсіонерів працюють 2,7 млн і отримують у середньому трохи більшу пенсію, ніж непрацюючі.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України, поширені на сторінці Фонду у соцмережах.

Щоправда, не можна сказати, щоб продовжуючи працювати пенсіонери багато вигравали в плані одержуваної пенсії, їхня пенсійна виплата в середньому лише на 228 гривень більша ніж у непрацюючих – 4665 гривень проти 4437 гривень відповідно.

Також, за даними ПФУ, більшість пенсіонерів отримують виплати за віком – 74,31%. Тим часом, пенсії з інвалідності отримують 13,82% пенсіонерів, при втраті годувальника – 5,83%, за вислугу років – 5,39%, соціальну пенсію – 0,62%, довічний грошовий утримання суддів одержують 0,03% пенсіонерів.

Загалом станом на 18 липня на фінансування пенсій цього місяця спрямовано 34,4 млрд грн. з яких 25,3 млрд. грн. будуть видані через уповноважені на те банки.

Найзаможнішими за розміром середньої пенсії в Україні є військові пенсіонери, чиї виплати за рік зросли на понад 3000 гривень — до 8900 гривень.

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#Пенсії #Розмір пенсії #Пенсии