Отримують трохи більше – скільки в Україні працюючих пенсіонерів і наскільки їхня пенсія вища за звичайну

Кожен четвертий український пенсіонер продовжує працювати, але це не дуже допомагає.

Кожен четвертий український пенсіонер продовжує працювати на додаток до отримуваної пенсії – з 10,8 млн пенсіонерів працюють 2,7 млн і отримують у середньому трохи більшу пенсію, ніж непрацюючі.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України, поширені на сторінці Фонду у соцмережах.

Щоправда, не можна сказати, щоб продовжуючи працювати пенсіонери багато вигравали в плані одержуваної пенсії, їхня пенсійна виплата в середньому лише на 228 гривень більша ніж у непрацюючих – 4665 гривень проти 4437 гривень відповідно.

Також, за даними ПФУ, більшість пенсіонерів отримують виплати за віком – 74,31%. Тим часом, пенсії з інвалідності отримують 13,82% пенсіонерів, при втраті годувальника – 5,83%, за вислугу років – 5,39%, соціальну пенсію – 0,62%, довічний грошовий утримання суддів одержують 0,03% пенсіонерів.

Загалом станом на 18 липня на фінансування пенсій цього місяця спрямовано 34,4 млрд грн. з яких 25,3 млрд. грн. будуть видані через уповноважені на те банки.

Найзаможнішими за розміром середньої пенсії в Україні є військові пенсіонери, чиї виплати за рік зросли на понад 3000 гривень — до 8900 гривень.