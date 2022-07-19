Получают чуть больше – сколько в Украине работающих пенсионеров и насколько их пенсия выше обычной

Каждый четвертый украинский пенсионер продолжает работать — но это не сильно помогает

Каждый четвертый украинский пенсионер продолжает работать в дополнение к получаемой им пенсии – из 10,8 млн пенсионеров трудятся 2,7 млн и получают в среднем чуть большую пенсию чем неработающие.

Об этом говорят данные Пенсионного фонда Украины, распространенные на странице Фонда в соцсетях.

Правда нельзя сказать, чтобы продолжая работать пенсионеры много выигрывали в плане получаемой пенсии, их пенсионная выплата в среднем лишь на 228 гривен больше чем у неработающих – 4665 гривен против 4437 гривен соответственно.

Также, по данным ПФУ, большинство пенсионеров получают выплаты по возрасту — 74,31%. Тем временем, пенсии по инвалидности получают 13,82% пенсионеров, при потере кормильца – 5,83%, за выслугу лет – 5,39%, социальную пенсию – 0,62%, пожизненное денежное содержание судей получают 0,03% пенсионеров.

В целом по состоянию на 18 июля на финансирование пенсий в этом месяце направлены 34,4 млрд грн. из которых 25,3 млрд грн. будут выданы через уполномоченные на то банки.

Самыми же состоятельными по размеру средней пенсии в Украине являются военные пенсионеры, чьи выплаты за год выросли более чем на 3000 гривен — до 8900 гривен.