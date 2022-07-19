Части украинцев не зачислят в пенсионный стаж работу во время войны: кого это коснется
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Предпринимателей просят пересмотреть отношение к уплате налогов
Части украинцев период работы во время военного положения не пойдет в страховой (пенсионный) стаж. Это касается предпринимателей, воспользовавшихся возможностью не платить Единый социальный взнос на период войны.
Об этом ФОПов предупредили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.
Так, власть дала возможность предпринимателям не платить ЕСВ и некоторые этим воспользовались. Преференцию ввели для ФОПов с 1 марта 2022 года, а будет действовать она еще год после отмены военного положения. Таким образом, малый бизнес в Украине решили поддержать, дав ему возможность работать в сложных для страны условиях.
Однако весь период, когда ФОПы работали без уплаты ЕСВ, не будет засчитываться в страховой стаж. Поэтому в пенсионном фонде предупреждают, что гражданам может не хватить года или нескольких месяцев страхового стажа, когда они соберутся на пенсию, что может повлиять и на размер пенсионных выплат от государства.
Именно поэтому предпринимателей просят пересмотреть свой отказ от уплаты налогов и ЕСВ и выбрать, что важнее — сэкономленная сумма денег или возможность своевременного выхода на пенсию.
Следует отметить, что в 2022 году для выхода на пенсию после достижения мужчинами и женщинами в возрасте 60 лет нужно иметь страховой стаж не менее 29 лет.
Ранее "Телеграф" сообщал, сколько в Украине пенсионеров, которые продолжают работать, и насколько их пенсия выше обычной.