Пенсионер в 50: кто имеет право начать получать пенсию раньше

Некоторые виды работ дают не только право выйти на пенсию раньше, но и возможность получать большие выплаты

Часть украинских пенсионеров вынужденны работать даже на пенсии, а часть может получить статус уже в 50 лет. Такая пенсия называется льготной по возрасту и назначается тем, кто работает на вредных производствах. Перечень таких професий определен двумя списками.

Если вы работаете полный день на производстве из списка № 1, вы можете претендовать на пенсию в 50 лет, если есть нужный стаж работы. Для мужчин это 25 лет из которых не меньше 10 на вредном производстве, а для женщин — 20 лет с минимум 7 лет и 6 месяцев работы.

К профессиям из списка №1 относятся горные и шахтерские специальности, люди, работающие под землей, с радиацией, часть вредных транспортных, полиграфических, медицинских специальностей и др. Полный перечень доступен по ссылке.

Если вы работаете полный день на производстве из списка № 2, то претендовать на льготную пенсию можете с 55 лет при наличии 30 лет стажа для мужчин (не менее 12 лет 6 мес на опасных работах) и 25 для женщин (минимум 10 лет работы).

К профессиям второго списка относят часть горных работ, занятость на поверхности шахт, работу с рудой, в металлургии, производстве огнеупоров, метизов, различных металлов, взрывчатки, добычи нефти и газа и другие специальности.

Отметим, что после повышения пенсионного возраста, часть женщин, работающих на профессиях из льготного перечня могут выйти раньше, поскольку до 2015 выход на пенсию для них предполагался в 45 лет по первому списку, 50 по второму.

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Также у тех, кто работает по профессии из списка №1 есть дополнительный бонус за тяжелый труд — увеличенный коэффициент стажа, за счет этого пенсия выше. Для того, чтобы получать льготную пенсию, нужно, чтобы на производстве проводилась аттестация рабочих мест, а в Пенсионный фонд подают не только трудовую, но и справку о льготном характере работы. Напомним, минимальная пенсия у шахтеров превышает 6 тысяч гривен после повышения в июле.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцы могут выбрать, какую пенсию получать, если жизнь сложилась так, что претендовать на выплаты от государства человек может сразу по нескольким категориям.