Пенсій під час війни платити не будуть: названо категорію, яка втратить виплати

Поновити виплати від держави можливо, однак за певних умов

В Україні деяким пенсіонерам призупинять нарахування виплат від держави під час війни, але мова лише про тих, кому надано статус зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Пенсійного фонду України. Зазначається, що пенсії не нараховуватимуться до моменту, поки зникла безвісти особа не звернеться особисто до ПФУ з проханням про поновлення виплат від держави.

Важливо зазначити, що статус зниклої безвісти особи встановлюється з моменту, коли подана заява про її зникнення і відомості про це внесені до відповідного реєстру. З цього часу ПФУ має законні підстави для того, аби припинити нарахування пенсії.

Однак, поновити пенсію такій людині можливо за певних умов.

"Виплата пенсії поновлюється після особистого звернення такої особи до органів Пенсійного фонду України", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у ПФУ зазначити, що через війну в Україні та масове переміщення громадян всередині країни чи за кордон, деякі пенсіонери мають затримки з отриманням виплат від держави. Такі громадяни зможуть отримати кошти, які їм передбачені, якщо звернуться до Пенсійного фонду України не пізніше як за три роки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що держава може піти на рішучий крок у разі затяжної війни та проблем із виплатами коштів громадянам — так, частині пенсіонерів можуть урізати виплати.