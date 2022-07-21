Пенсий во время войны платить не будут: названа категория, которая потеряет выплаты

Возобновить выплаты от государства возможно, однако при определенных условиях

В Украине некоторым пенсионерам приостановят начисление выплат от государства во время войны, но речь идет только о тех, кому предоставлен статус пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Пенсионного фонда Украины. Отмечается, что пенсии не будут начисляться до момента, пока пропавшее без вести лицо не обратится лично в ПФУ с просьбой о возобновлении выплат от государства.

Важно отметить, что статус пропавшего без вести лица устанавливается с момента, когда подано заявление о его исчезновении и сведения об этом внесены в соответствующий реестр. С этого времени у ПФУ есть законные основания для того, чтобы прекратить начисление пенсии.

Однако возобновить пенсию такому человеку возможно при определенных условиях.

"Выплата пенсии возобновляется после личного обращения такого лица в органы Пенсионного фонда Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ПФУ отметить, что из-за войны в Украине и массового перемещения граждан внутри страны или за границу, некоторые пенсионеры имеют задержки с получением выплат от государства. Такие граждане смогут получить средства, которые им предусмотрены, если обратятся в Пенсионный фонд Украины не позднее трех лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что государство может пойти на решительный шаг в случае затяжной войны и проблем с выплатами средств гражданам — так, части пенсионеров могут урезать выплаты.