Втрата роботи перед пенсією: що робити

У разі звільнення є кілька варіантів

Українським пенсіонерам частину стажу у воєнний час можуть не зарахувати через послаблення для роботодавців. Але що робити, якщо до пенсії залишилося не так довго, а роботу людина втратила з різних причин.

Видання "На пенсії" пояснює порядок дій людини у разі скорочення перед пенсією. Після звільнення з цієї причини необхідно стати на облік у Центрі зайнятості.

Там допоможуть із пошуком роботи. Якщо її не знайти — той, хто звернувся, має право отримувати допомогу протягом року в розмірі 75% від зарплати на останньому місці роботи. За певних умов після закінчення цього терміну Центр зайнятості може направити до Пенсійного фонду прохання про призначення пенсії достроково.

Варто враховувати, що такий розвиток подій залежить від багатьох чинників. Почати варто із Центру зайнятості, де детальніше на основі документів людини зможуть розповісти про перспективи.

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Нагадаємо, право на дострокову пенсію з 50 років мають люди, які працювали на небезпечних професіях. Для тих, хто вже досяг пенсійного віку і старше в Україні, приготували кілька підвищень виплат, зокрема, пов’язаних з віком.