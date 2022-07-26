Україна змінила трудове законодавство у воєнний час: що нового
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Виклики військового стану змушують чиновників переглядати законодавство та знаходити шляхи вирішення
Українське законодавство у сфері праці зазнає змін пов’язаних із війною. І якщо пенсіонерам загрожує втрата страхового стажу через дозвіл роботодавцям не платити ЄСВ, для українців, які працюють, підготували неприємний сюрприз.
У державній податковій службі повідомляють, що новою умовою для звільнення співробітника з ініціативи роботодавця стала неможливість забезпечити його роботою. Застосовується міра у разі, якщо місце праці, виробництва чи власності роботодавця знищено через бойові дії.
Звільнити співробітника можуть тільки якщо є обґрунтована неможливість забезпечити його роботою, позначеною трудовим договором. Підтвердити це можуть документи:
- матеріали технічної інвентаризації
- довідки органів внутрішніх справ
- акт про пожежу
- висновки установ чи організацій, уповноважених законом засвідчити факт знищення майна.
Також напередодні було ухвалено закон, який покликаний полегшити трудові відносини в Україні. Згідно з ним, бізнес зможе оформлювати індивідуальний трудовий договір з людиною, що полегшить як прийом на роботу, так і звільнення — вони стануть менш бюрократизованими. У договорі, зокрема, можна написати ненормований робочий графік.
Важливе, такі умови дозволили підприємцям з кількістю співробітників до 250 або якщо зарплата співробітника більша за 8 "мінімалок" на місяць. Діятиме він лише у воєнний час.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що для українських одержувачів виплат планують перевести на накопичувальну пенсію. Тим часом у мешканців країни з’явилася можливість заощадити – частина продуктів на українських ринках почала дешевшати.