Україна змінила трудове законодавство у воєнний час: що нового

Виклики військового стану змушують чиновників переглядати законодавство та знаходити шляхи вирішення

Українське законодавство у сфері праці зазнає змін пов’язаних із війною. І якщо пенсіонерам загрожує втрата страхового стажу через дозвіл роботодавцям не платити ЄСВ, для українців, які працюють, підготували неприємний сюрприз.

У державній податковій службі повідомляють, що новою умовою для звільнення співробітника з ініціативи роботодавця стала неможливість забезпечити його роботою. Застосовується міра у разі, якщо місце праці, виробництва чи власності роботодавця знищено через бойові дії.

Звільнити співробітника можуть тільки якщо є обґрунтована неможливість забезпечити його роботою, позначеною трудовим договором. Підтвердити це можуть документи:

матеріали технічної інвентаризації

довідки органів внутрішніх справ

акт про пожежу

висновки установ чи організацій, уповноважених законом засвідчити факт знищення майна.

Читайте також: Категорія Гроші Дають не всім чи під великий відсоток: як війна змінила ринок кредитів та іпотек в Україні Тепер банки дадуть кредит далеко не кожному, особливо якщо ви працюєте у галузі, де через війну можуть звільнити

Також напередодні було ухвалено закон, який покликаний полегшити трудові відносини в Україні. Згідно з ним, бізнес зможе оформлювати індивідуальний трудовий договір з людиною, що полегшить як прийом на роботу, так і звільнення — вони стануть менш бюрократизованими. У договорі, зокрема, можна написати ненормований робочий графік.

Важливе, такі умови дозволили підприємцям з кількістю співробітників до 250 або якщо зарплата співробітника більша за 8 "мінімалок" на місяць. Діятиме він лише у воєнний час.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що для українських одержувачів виплат планують перевести на накопичувальну пенсію. Тим часом у мешканців країни з’явилася можливість заощадити – частина продуктів на українських ринках почала дешевшати.