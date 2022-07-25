Не тільки зростання – на що в Україні знижуються ціни

Ягоди та овочі почали дешевшати, допомагає збирання врожаю

Хоча останнім часом усі лякають українців зростанням цін, особливо після зміни курсу долара, насправді в Україні спостерігається падіння вартості деяких товарів.

Так, як пише agronews.ua, минулого тижня на 18% знизилися ціни на тепличні помідори. тепер вони коштують від 30 до 42 гривень.

"Приводом для зниження цін став масовий збір ґрунтового томату на півдні країни. Водночас попит на цю продукцію залишається стабільно високою, але пропозиція томата на українському ринку зростає дуже швидко, у зв’язку з чим відпускні ціни впевнено падають", — пояснюють аналітики. .

Водночас відпускні ціни на тепличні томати в Україні сьогодні в середньому у 1,7 рази вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Також впали ціни на лохину, яка коштує у виробників від 85 до 160 гривень, що приблизно на третину дешевше ніж тиждень тому. Як і у випадку з помідорами, падіння цін пояснюється настанням сезону збирання ягоди, що підвищує її пропозицію на ринку та знижує ціну.

Раніше аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин прогнозувала, що з початком збирання врожаю-2022 ціни на багато продуктів, насамперед овочі, підуть униз.