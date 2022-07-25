Не только лишь рост – на что в Украине снижаются цены

Ягоды и овощи начали дешеветь, помогает сбор урожая

Хотя в последнее время все пугают украинцев ростом цен, особенно после изменения курса доллара, на деле в Украине наблюадется падение стоимости некоторых товаров.

Так, как пишет agronews.ua, на прошлой неделе на 18% упали цены на тепличные помидоры. теперь они стоят от 30 до 42 гривен.

"Поводом для снижения цен стал массовый сбор почвенного томата на юге страны. В то же время, спрос на эту продукцию остается стабильно высоким, но предложение томата на украинском рынке растет очень быстро, в связи с чем отпускные цены уверенно падают", — объясняют аналитики.

В то же время отпускные цены на тепличные томаты в Украине сегодня в среднем в 1,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также упали цены на голубику, которая стоит у производителей от 85 до 160 гривен, что примерно на треть дешевле чем неделю назад. Как и в случае с помидорами, падение цен объясняется наступлением сезона уборки ягоды, что повышает ее предложение на рынке и снижает цену.

Ранее аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин прогнозировала, что с началом уборки урожая-2022 цены на многие продукты, прежде всего овощи, пойдут вниз.