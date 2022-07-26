Украина изменила трудовое законодательство в военное время: что нового
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Вызовы военного положения заставляют чиновников пересматривать законодательство и находить пути решения
Украинское законодательство в сфере труда претерпевает изменения связанные с войной. Будущим пенсионерам грозит потеря страхового стажа из-за разрешения работодателям не платить ЕСВ и для работающих украинцев подготовили неприятный сюрприз.
В государственной налоговой службе сообщают, что новым условием для увольнения сотрудника по инициативе работодателя стала невозможность обеспечить его работой. Применяется мера в случае, если место труда, производства или собственности работодателя уничтожено из-за боевых действий.
Уволить сотрудника могут только если только есть обоснованная невозможность обеспечить его работой, обозначенной трудовым договором. Подтвердить это могут документы:
- материалы технической инвентаризации
- справки органов внутренних дел
- акт про пожар
- выводы учреждений или организаций, уполномоченных законом освидетельствовать факт уничтожения имущества.
Также накануне был принят закон, который призван облегчить трудовые отношения в Украине. Согласно нему, бизнес сможет оформлять индивидуальный трудовой договор с человеком, что облегчит как прием на работу, так и увольнение — они станут менее бюрократизированными. В договоре, в частности, можно прописать ненормированный рабочий график.
Важное, такие условия разрешили предпринимателям с количеством сотрудников до 250 либо если зарплата сотрудника больше 8 "минималок" в месяц. Действовать он будет только в военное время.
Ранее "Телеграф" сообщал, что для украинских получателей выплат планируют перевести на накопительную пенсию. Тем временем у жителей страны появилась возможность сэкономить — часть продуктов на украинских рынках начала дешеветь.