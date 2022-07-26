Потеря работы перед пенсией: что делать

В случае увольнения есть несколько вариантов

Украинским будущим пенсионерам часть стажа в военное время могут не засчитать из-за послаблений для работодателей. Но что делать, в случае если до пенсии осталось не так долго, а работу человек потерял по разным причинам.

Издание "На пенсии" объясняет порядок действий человека в случае сокращения перед пенсией. После вольнения по этой причине нужно стать на учет в Центре занятости.

Там помогут с поиском работы. В случае если ее не найти — обратившийся имеет право получать помощь в течение года в размере 75% от зарплаты на последнем месте работы. При определенных условиях по истечению этого срока Центр занятости может направить в Пенсионный фонд прошение о назначении пенсии досрочно.

Стоит учитывать, что такое развитие событий зависит от многих факторов. Начать стоит с Центра занятости, где детальнее на основе документов человека смогут рассказать о перспективах.

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Напомним, право на досрочную пенсию с 50 лет имеют люди, которые работали на опасных профессиях. Для тех кто уже достиг пенсионного возраста и старше в Украине приготовили несколько повышений выплат, в частности, связанных с возрастом.