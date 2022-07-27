Украинцам разрешат самостоятельно увеличивать свои пенсии: как это будет работать

Воспользоваться опцией можно будет добровольно, а размер дополнительного взноса выбирать по своему усмотрению

Министерство социальной политики Украины не только готовит переход на накопительную пенсионную систему. Еще одним полезным нововведением может стать возможность для граждан самостоятельно влиять на размер своих выплат за счет дополнительных взносов – это поможет увеличить будущую пенсию.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала глава министерства Оксана Жолнович. По ее словам, уже разработан предварительный вариант соответствующего законопроекта и основные моменты, которые будут в нем учтены. "Я надеюсь, что в ближайшее время это выльется в законопроект. Это просто дополнительная возможность", — цитирует Жолнович "Интерфакс Украина".

По словам главы Минсоцполитики, таким образом, украинцы смогут одновременно и поддержать нынешних пенсионеров, и увеличить свою будущую пенсию. То есть выгода от такой опции будет двойная.

Жолнович напомнила, что в настоящее время социальный взнос, который является основой будущего пенсионного обеспечения, делает работодатель. Так что работник не может повлиять на размер этого взноса. В ближайшее время украинцы смогут самостоятельно влиять на этот показатель. Доплата будет добровольной, ее размер каждый гражданин будет выбирать самостоятельно, а оформить ее можно будет на сайте Пенсионного фонда.

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Такое пополнение ПФ позволит справиться с его дефицитом и покрыть необходимые пенсионные выплаты. Кроме того, каждый вклад будут учитываться в показателях, по которым в будущем будет рассчитываться пенсия гражданина.

Как сообщал "Телеграф", сейчас украинские пенсионеры оказались перед угрозой потери части причитающихся им выплат.