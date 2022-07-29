Восени українських пенсіонерів чекає підвищення пенсії: кому чекати збільшення

Восени пенсія побільшає на 300 гривень, але не у всіх

Слідом за зростанням пенсії з 1 липня, яка в деяких після збільшення наблизилася до 9 тисяч гривень, а максимальний її розмір становив 20 270 гривень, наступне підвищення пенсійних виплат українців чекає у жовтні.

Згідно з графіком Пенсійного фонду, з 1 жовтня зміниться мінімальна зарплата — вона зросте на 200 грн. до 6,7 тисячі грн. Відповідно, зросте і мінімальна пенсія для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років та з достатнім стажем (не менше 30 років для жінок і не менше 35 — для чоловіків).

Для тих, хто дожив до віку, старшого за 70 років, передбачено надбавки, з 1 жовтня вони отримуватимуть 300 гривень до своєї пенсії. Якщо день народження у людини після 1 жовтня – то з дати досягнення 70 років.

Зазначимо, що для категорії 70+ також заплановано ще одну новацію — за наявності достатнього стажу розмір пенсії мінімально становитиме 3000 грн. Якщо стажу не вистачає — пенсійна мінімалка вираховується пропорційно до того, що людина встигла відпрацювати.

Загалом за рік з 1 липня 2021 року середня пенсія в Україні зросла на 660 гривень і становила 4437 гривень на місяць.