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Деяким пенсіонерам платитимуть більше: кого це стосується та наскільки зростуть виплати

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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ПФУ повідомило про перерахунок пенсійних виплат Новина оновлена 29 липня 2022, 10:38
ПФУ повідомило про перерахунок пенсійних виплат

Уряд збільшив середню пенсію для українців на 660 гривень у порівнянні з минулим роком

З липня в Україні збільшили ставку прожиткового мінімуму, що потягнуло за собою зріст різних соціальних виплат, до списку яких увійшли й пенсії деяких категорій українців.

Як пише agronews.ua, з 1 числа пенсійні виплати, зокрема непрацездатних жителів країни, стали більшими на 2 027 гривень, у зв’язку з чим виросли і пенсії у певних категорій отримувачів.

Кому з липня платитимуть більше

  • Мінімальну пенсійну виплату для тих пенсіонерів, які за своїм віком закінчили кар'єру встановили на рівні 2 027 гривень;
  • Мінімальні виплати для громадян, які мають інвалідність через війну та для учасників бойових дій стали більшими від 95 до 604 гривень (відповідно до групи інвалідності);
  • Пенсії українців за особливі заслуги перед державою зросли на 37 гривень;
  • Оновлені виплати для шахтарів з 1 липня складуть 6 081 гривню;
  • Пенсійні виплати для ветеранів та членів родин загиблих чи померлих ветеранів війни стали більше на 46,5 гривень;
  • Мінімальна пенсія сім’ям військових у разі втрати годувальника від 1 липня становить 4 054 гривень;
  • Доплати жертвам нацистських переслідувань з-поміж людей з інвалідністю та членів родин загиблих жертв нацистських переслідувань становитиме не більше 46,5 гривень;
  • Доплати для донорів збільшилися на 11,5 гривень.

Нагадаємо, що, згідно з даними українського Пенсійного Фонду Загалом, з 1 липня середня пенсія в країні складатиме 4 437 гривень, що на 660 гривень більше, аніж у минулому, 2021 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто з українців отримує найбільші пенсійні виплати та які громадяни України можуть втратити пенсії через свою неуважність.

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