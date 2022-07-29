Деяким пенсіонерам платитимуть більше: кого це стосується та наскільки зростуть виплати

Уряд збільшив середню пенсію для українців на 660 гривень у порівнянні з минулим роком

З липня в Україні збільшили ставку прожиткового мінімуму, що потягнуло за собою зріст різних соціальних виплат, до списку яких увійшли й пенсії деяких категорій українців.

Як пише agronews.ua, з 1 числа пенсійні виплати, зокрема непрацездатних жителів країни, стали більшими на 2 027 гривень, у зв’язку з чим виросли і пенсії у певних категорій отримувачів.

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Кому з липня платитимуть більше

Мінімальну пенсійну виплату для тих пенсіонерів, які за своїм віком закінчили кар'єру встановили на рівні 2 027 гривень;

Мінімальні виплати для громадян, які мають інвалідність через війну та для учасників бойових дій стали більшими від 95 до 604 гривень (відповідно до групи інвалідності);

Пенсії українців за особливі заслуги перед державою зросли на 37 гривень;

Оновлені виплати для шахтарів з 1 липня складуть 6 081 гривню;

Пенсійні виплати для ветеранів та членів родин загиблих чи померлих ветеранів війни стали більше на 46,5 гривень;

Мінімальна пенсія сім’ям військових у разі втрати годувальника від 1 липня становить 4 054 гривень;

Доплати жертвам нацистських переслідувань з-поміж людей з інвалідністю та членів родин загиблих жертв нацистських переслідувань становитиме не більше 46,5 гривень;

Доплати для донорів збільшилися на 11,5 гривень.

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Нагадаємо, що, згідно з даними українського Пенсійного Фонду Загалом, з 1 липня середня пенсія в країні складатиме 4 437 гривень, що на 660 гривень більше, аніж у минулому, 2021 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто з українців отримує найбільші пенсійні виплати та які громадяни України можуть втратити пенсії через свою неуважність.