Деяким пенсіонерам платитимуть більше: кого це стосується та наскільки зростуть виплати
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 16
Уряд збільшив середню пенсію для українців на 660 гривень у порівнянні з минулим роком
З липня в Україні збільшили ставку прожиткового мінімуму, що потягнуло за собою зріст різних соціальних виплат, до списку яких увійшли й пенсії деяких категорій українців.
Як пише agronews.ua, з 1 числа пенсійні виплати, зокрема непрацездатних жителів країни, стали більшими на 2 027 гривень, у зв’язку з чим виросли і пенсії у певних категорій отримувачів.
Кому з липня платитимуть більше
- Мінімальну пенсійну виплату для тих пенсіонерів, які за своїм віком закінчили кар'єру встановили на рівні 2 027 гривень;
- Мінімальні виплати для громадян, які мають інвалідність через війну та для учасників бойових дій стали більшими від 95 до 604 гривень (відповідно до групи інвалідності);
- Пенсії українців за особливі заслуги перед державою зросли на 37 гривень;
- Оновлені виплати для шахтарів з 1 липня складуть 6 081 гривню;
- Пенсійні виплати для ветеранів та членів родин загиблих чи померлих ветеранів війни стали більше на 46,5 гривень;
- Мінімальна пенсія сім’ям військових у разі втрати годувальника від 1 липня становить 4 054 гривень;
- Доплати жертвам нацистських переслідувань з-поміж людей з інвалідністю та членів родин загиблих жертв нацистських переслідувань становитиме не більше 46,5 гривень;
- Доплати для донорів збільшилися на 11,5 гривень.
Нагадаємо, що, згідно з даними українського Пенсійного Фонду Загалом, з 1 липня середня пенсія в країні складатиме 4 437 гривень, що на 660 гривень більше, аніж у минулому, 2021 році.
Раніше "Телеграф" повідомляв, хто з українців отримує найбільші пенсійні виплати та які громадяни України можуть втратити пенсії через свою неуважність.