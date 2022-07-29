Некоторым пенсионерам будут платить больше: кого это касается и насколько вырастут выплаты

Правительство увеличило среднюю пенсию для украинцев на 660 гривен по сравнению с прошлым годом

С июля в Украине увеличили ставку прожиточного минимума, что повлекло рост различных социальных выплат, в список которых вошли и пенсии некоторых категорий украинцев.

Как пишет agronews.ua, с 1 числа пенсионные выплаты, в том числе и нетрудоспособных жителей страны, стали больше на 2 027 гривен, в связи с чем выросли и пенсии у определенных категорий получателей.

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Кому с июля будут платить больше

Минимальную пенсионную выплату для тех пенсионеров, которые по своему возрасту закончили карьеру, установили на уровне 2 027 гривен;

Минимальные выплаты для граждан, имеющих инвалидность из-за войны войны и для участников боевых действий, стали больше от 95 до 604 гривен (в соответствии с группой инвалидности);

Пенсии украинский за особые заслуги перед государством выросли на 37 гривен;

Обновленные выплаты для шахтеров с 1 июля составят 6081 гривну;

Пенсионные выплаты для ветеранов и членов семей погибших или умерших ветеранов войны стали больше на 46,5 гривен;

Минимальная пенсия семьям военных при потере кормильца от 1 июля составляет 4 054 гривен;

Доплаты жертвам нацистских преследований среди людей с инвалидностью и членов семей погибших жертв нацистских преследований составят не более 46,5 гривен;

Доплаты для доноров увеличились на 11,5 грн.

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Напомним, что согласно данным украинского Пенсионного Фонда В целом, с 1 июля средняя пенсия в стране будет составлять 4 437 гривен, что на 660 гривен больше, чем в прошлом, 2021 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто из украинцев получает наибольшие пенсионные выплаты и какие граждане Украины могут потерять пенсии из-за своей невнимательности.