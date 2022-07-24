Восени літні українці отримають доплату – кому і скільки

Українці віком від 70 років з 1 жовтня отримають доплату до пенсії

Українські пенсіонери віком від 70 років отримають доплату 300 гривень – ще 2021 року було вирішено встановити доплату 300 гривень для пенсіонерів цього віку з жовтня 2022 року.

Це підтвердила перед самою своєю відставкою тепер уже екс-міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

За її словами, під час пандемії та військового стану було протестовано на практиці, як ефективно доповнювати страхові пенсійні виплати доплатами та допомогою, щоб вийти на базовий пенсійний дохід, який хочуть запровадити у 2023 році.

Все це дозволило з 1 липня збільшити середній розмір пенсійних виплат до 4 437 гривень, що на 660 гривень більше, ніж минулого року. Зріс середній розмір пенсій для військових пенсіонерів. З 1 липня 2021 року виплати для цієї категорії українців зросли до 8900 гривень, що на 3000 (53%) гривень більше, ніж було.

У майбутньому планується проводити пенсійні виплати за допомогою накопичувальної системи, за формулою базовий пенсійний дохід плюс індивідуальні пенсійні накопичення.

Відповідно до цих планів у 2023 році доплату до своїх пенсій у розмірі 200 гривень отримуватимуть українські пенсіонери віком від 65 років. Цього року планується впровадити накопичувальну систему пенсійного забезпечення.

Загалом цього року українцям ще двічі піднімуть пенсійні виплати.