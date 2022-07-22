В Україні знову піднімуть пенсії: кому чекати надбавки

До кінця року планують ще двічі перерахувати пенсійні виплати

Багато одержувачів пенсій в Україні помітили, що з 1 липня розмір виплат від держави трохи збільшився. Однак, це не останнє підвищення, заплановане на 2022 рік. Ще два етапи очікують українців восени та взимку.

Більше деталей, хто саме може розраховувати на отримання більшої кількості фінансів, розповість "Телеграф", посилаючись на пояснення Пенсійного Фонду України. Перерахунок пенсій відбувається поступово, щоб не сильно напружувати і так пошкоджену війною економіку.

Які ж два етапи збільшення розміру пенсійних виплат чекає на Україну в найближчому майбутньому?

◘ ЖОВТЕНЬ. З другого місяця війни працюючі українці мають отримувати 6700 грн мінімальної заробітної плати. Відповідно зросте і розмір мінімальної пенсії, адже ці суми взаємопов’язані. Підвищення, насамперед, чекає на тих пенсіонерів, які не працюють, досягли 65-річного віку та мають відповідний страховий стаж. Нагадаємо, для чоловіків це не менше 35 років, для жінок – не менше 30 років.

Також добавку до пенсії отримають люди віком 70-75 років. Її розмір — 300 гривень, вона виплачуватиметься щомісяця. Однак якщо пенсія в людини вища за 10340,35 грн, то доплати не буде.

◘ ГРУДЕНЬ. Особи, які досягли 70 років та мають відповідний страховий стаж, зможуть отримувати мінімалку у розмірі 2500 грн.

На цю суму орієнтуватимуться і при виплаті пенсій людям, у яких стажу не вистачає. Суму нараховуватимуть пропорційно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи справді працюючі пенсіонери отримують грошей більше, ніж ті, хто повністю пішов на заслужений відпочинок.

Крім цього, ми писали про те, хто з українців має можливість оформити дострокову пенсійну виплату.