В Украине снова поднимут пенсии: кому ждать надбавки

До конца года планируют еще дважды пересчитать пенсионные выплаты

Многие получатели пенсий в Украине заметили, что с 1 июля размер выплат от государства слегка увеличился. Однако это не последнее повышение, запланированное на 2022 год. Еще два этапа ожидают украинцев осенью и зимой.

Больше деталей о том, кто именно может рассчитывать на получение большего количества финансов, расскажет "Телеграф", ссылаясь на объяснение Пенсионного Фонда Украины. Перерасчет пенсий проходит постепенно, чтобы не сильно напрягать и без того поврежденную войной экономику.

Какие же два этапа увеличения размера пенсионных выплат ждет Украину в ближайшем будущем?

◘ ОКТЯБРЬ. Со второго месяца войны работающие украинцы должны будут получать 6700 грн минимальной заработной платы. Соответственно, вырастет и размер минимальной пенсии, ведь эти суммы взаимосвязаны. Повышение, в первую очередь, ждет тех пенсионеров, которые не работают, достигли 65-летнего возраста и имеют соответствующий страховой стаж. Напомним, для мужчин это не менее 35 лет, для женщин — не меньше 30.

Также добавку к пенсии получат люди в возрасте 70-75 лет. Ее размер — 300 гривен, она будет выплачиваться каждый месяц. Однако если пенсия у человека выше 10340,35 грн, то доплаты не будет.

◘ ДЕКАБРЬ. Лица, достигшие 70 лет и имеющие соответствующий страховой стаж, смогут получать минималку в размере 2500 грн.

На эту сумму будут ориентироваться и при выплате пенсий людям, у которых стажа не хватает. Сумму будут начислять пропорционально.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли работающие пенсионеры получают денег больше, чем те, кто полностью ушел на заслуженный отдых.

Помимо этого мы писали о том, кто из украинцев имеет возможность оформить досрочную пенсионную выплату.