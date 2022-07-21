Хорошо ли живется в Украине работающим пенсионерам: озвучен средний размер выплат

Разница в доходах с теми, кто окончательно вышел на заслуженный отдых, прямо скажем, несущественна

Пока в Украине готовятся к очередному этапу повышения пенсий, часть получателей таких государственных выплат продолжают трудиться на благо экономики. Как рассказали в Пенсионном Фонде Украины, сейчас в стране насчитывается всего 10,8 млн пенсионеров, четвертая часть из которых по-прежнему работают.

Такие данные ведомство опубликовало несколько дней назад. Суровая статистика свидетельствует, что разница в доходах у работающей и неработающей части пенсионеров совсем небольшая — чуть более двухсот гривен.

Средний размер пенсий у людей, окончательно вышедших на заслуженный отдых, достигает 4437,45 гривен. Работающая часть данной категории населения в среднем получает 4665,54 грн. Нехитрые арифметические подсчеты показывают, что доходы этих пенсионеров больше всего на 228 гривен.

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Общее количество работающих получателей пенсий достигло цифры в 2,7 млн человек.

Следует добавить, что больше всего пенсионеров имеют свои выплаты согласно достижению определенного возраста. Количество людей, входящих в эту категорию, равно 74,31%. Почти 14% украинцев получают пенсию по инвалидности.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какая категория пенсионеров за прошедший год получила больше всего надбавок к ежемесячным выплатам от государства.

Также мы писали о том, кто из украинцев имеет возможность выйти на заслуженный отдых раньше положенного срока.